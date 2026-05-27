Руфат Аббасов может перейти в "Нефтчи" с зарплатой в 250 тысяч манатов

27 Мая 2026 10:25
Бывший футболист "Шамахы" Руфат Аббасов может продолжить карьеру в "Нефтчи".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на futbolinfo.az, защитник молодежной сборной Азербайджана U21 уже согласовал с "бело-черными" все условия контракта.

По информации источника, 21-летний левый вингбек подпишет с бакинским клубом трехлетнее соглашение.

Также утверждается, что годовая зарплата игрока составит около 250 тысяч манатов.

Отметим, что Руфат Аббасов является воспитанником "Нефтчи". В 2024 году футболист покинул бакинский клуб и перешел в "Шамахы".

