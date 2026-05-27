27 Мая 2026
Вице-президент "Шафа": "Мы попрощались с Керемли по-хорошему"

27 Мая 2026 17:12
Руководство "Шафа" подтвердило расставание с главным тренером Эльгизом Керемли.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Qol.az, новый вице-президент клуба Афран Исмаилов заявил, что команда, которая в следующем сезоне выступит в Премьер-лиге, нуждается в более опытном специалисте.

По его словам, клуб расстался с Керемли в уважительной форме.

"Мы попрощались с Эльгизом по-хорошему. Я предложил ему поработать помощником нового главного тренера. Эльгиз - очень характерный и культурный человек. Но Премьер-лига - это уровень, где конкуренция и требования намного выше. Поэтому я сказал ему, что важно набраться еще немного опыта. А получить его можно, работая рядом с каким-то тренером", - заявил Исмаилов.

Вице-президент отметил, что Керемли хочет продолжить карьеру именно в статусе главного тренера.

"Эльгиз сказал, что у него большие амбиции и он уже хочет продолжать работать главным тренером. Я же сообщил, что клуб ищет более опытного специалиста. Спасибо ему, он отнесся к этому с пониманием, и мы расстались с уважением", - добавил представитель "Шафа".

Отметим, что ранее сам Эльгиз Керемли сообщил об уходе из клуба и о том, что его контракт не был продлен.

Напомним, что под руководством Керемли команда "Шафа" выиграла I Лигу и завоевала право выступать в Премьер-лиге.

İdman.Biz
Футболист сборной Азербайджана близок к трехлетнему контракту с турецким клубом

Гянджинский клуб сохранил еще одного игрока после соглашения с Вердаской

Бывший игрок "Шамахы" близок к возвращению в бакинский клуб

Футболист сборной Азербайджана сделал необычный жест на свадьбе игрока "Кяпаза"

Павел Леус заявил, что казахстанский голкипер сыграл большую роль в успехе бакинского клуба

Клуб продолжает кадровые изменения после завершения сезона

Статус турнира не всегда определяет очередность решающих матчей в календаре УЕФА

Сын Евгения Плющенко, сменивший спортивное гражданство на азербайджанское, регулярно оказывается в центре внимания, хотя его спортивные результаты пока выглядят неоднозначно

"Ювентус" остался без ЛЧ
"Карабах", "Сабах", "Нефтчи" и "Туран Товуз" начали формировать составы под новый сезон и участие в еврокубках