Определились время и место проведения стыкового матча за право играть во Второй лиге

27 Мая 2026 19:06
Определились дата, время и место проведения стыкового матча за право выступления во Второй лиге Азербайджана по футболу в сезоне 2026/2027.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ), встреча состоится 29 мая и начнется в 16:00 на городском стадионе Евлаха. Игра будет транслироваться в прямом эфире телеканала CBC Sport, а на самом матче будет задействована система VAR.

В стыковом поединке сойдутся команды "Билясувар" и "Агстафа Гянджляри". Организатором встречи выступает Профессиональная футбольная лига совместно с участвующими клубами.

