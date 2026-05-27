Определились время и место проведения стыкового матча за право играть во Второй лиге

Определились дата, время и место проведения стыкового матча за право выступления во Второй лиге Азербайджана по футболу в сезоне 2026/2027.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ), встреча состоится 29 мая и начнется в 16:00 на городском стадионе Евлаха. Игра будет транслироваться в прямом эфире телеканала CBC Sport, а на самом матче будет задействована система VAR.

В стыковом поединке сойдутся команды "Билясувар" и "Агстафа Гянджляри". Организатором встречи выступает Профессиональная футбольная лига совместно с участвующими клубами.