"Сабах" продлил контракт с Джойем-Ленсом Микелсом

Футбольный клуб "Сабах" продлил контракт с нападающим Джойем-Ленсом Микелсом.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщил представитель команды из Масазыра. Новое соглашение с футболистом рассчитано на два года.

Микелс является лучшим бомбардиром в истории клуба. В 139 матчах за "Сабах" форвард забил 72 гола.

Футболист сборной Руанды в составе бакинского клуба один раз стал чемпионом Азербайджана и дважды выиграл Кубок страны.

В сезоне-2025/2026 Микелс забил 19 голов в 25 матчах Мисли Премьер-лиги и стал лучшим бомбардиром чемпионата.