"Карабах" — это мой дом": Эмрели высказался о возможном возвращении в агдамский клуб

Нападающий немецкого "Кайзерслаутерна" и сборной Азербайджана Махир Эмрели дал откровенное интервью Qafqazinfo, в котором рассказал о тяжелом сезоне, ситуации в клубе и возможном будущем.

Как сообщает İdman.Biz, футболист признался, что минувший сезон стал для него одним из самых сложных как в профессиональном, так и в психологическом плане.

"Ситуация в этом сезоне меня абсолютно не удовлетворила. Особенно в плане игрового времени. Это был очень тяжелый период. События, произошедшие в моей семье, сильно на меня повлияли. Ментально было тяжело", — заявил Эмрели.

По словам форварда, в определенный момент он даже хотел, чтобы сезон завершился как можно скорее.

"После матчей сборной я хочу полностью сосредоточиться на своем будущем. Сейчас мне очень нужны хорошая игра, игровые минуты и голы. В такие периоды футбол — единственное, за что я могу держаться", — отметил он.

Эмрели также подтвердил наличие интереса со стороны других клубов, однако подчеркнул, что пока никаких официальных переговоров нет, поскольку он связан контрактом с "Кайзерслаутерном" еще на два года.

Комментируя слухи о возможном возвращении в польскую "Легию" или немецкий "Нюрнберг", футболист отметил, что сохранил теплые отношения с болельщиками обоих клубов.

Кроме того, Эмрели не исключил и вариант возвращения в "Карабах".

"Карабах" — это всегда мой дом. Всего, чего я добился, я добился благодаря этому клубу и доверию Гурбана Гурбанова", — подчеркнул нападающий.

Говоря о национальной сборной, Эмрели заявил, что команда сохраняет позитивный настрой после последних побед и намерена максимально серьезно подготовиться к матчам Лиги наций.