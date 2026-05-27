27 Мая 2026
RU

"Карабах" — это мой дом": Эмрели высказался о возможном возвращении в агдамский клуб

Азербайджанский футбол
Новости
27 Мая 2026 21:47
23
"Карабах" — это мой дом": Эмрели высказался о возможном возвращении в агдамский клуб

Нападающий немецкого "Кайзерслаутерна" и сборной Азербайджана Махир Эмрели дал откровенное интервью Qafqazinfo, в котором рассказал о тяжелом сезоне, ситуации в клубе и возможном будущем.

Как сообщает İdman.Biz, футболист признался, что минувший сезон стал для него одним из самых сложных как в профессиональном, так и в психологическом плане.

"Ситуация в этом сезоне меня абсолютно не удовлетворила. Особенно в плане игрового времени. Это был очень тяжелый период. События, произошедшие в моей семье, сильно на меня повлияли. Ментально было тяжело", — заявил Эмрели.

По словам форварда, в определенный момент он даже хотел, чтобы сезон завершился как можно скорее.

"После матчей сборной я хочу полностью сосредоточиться на своем будущем. Сейчас мне очень нужны хорошая игра, игровые минуты и голы. В такие периоды футбол — единственное, за что я могу держаться", — отметил он.

Эмрели также подтвердил наличие интереса со стороны других клубов, однако подчеркнул, что пока никаких официальных переговоров нет, поскольку он связан контрактом с "Кайзерслаутерном" еще на два года.

Комментируя слухи о возможном возвращении в польскую "Легию" или немецкий "Нюрнберг", футболист отметил, что сохранил теплые отношения с болельщиками обоих клубов.

Кроме того, Эмрели не исключил и вариант возвращения в "Карабах".

"Карабах" — это всегда мой дом. Всего, чего я добился, я добился благодаря этому клубу и доверию Гурбана Гурбанова", — подчеркнул нападающий.

Говоря о национальной сборной, Эмрели заявил, что команда сохраняет позитивный настрой после последних побед и намерена максимально серьезно подготовиться к матчам Лиги наций.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Сабах" продлил контракт с Джойем-Ленсом Микелсом
19:46
Азербайджанский футбол

"Сабах" продлил контракт с Джойем-Ленсом Микелсом

Микелс является лучшим бомбардиром в истории клуба
Определились время и место проведения стыкового матча за право играть во Второй лиге
19:06
Азербайджанский футбол

Определились время и место проведения стыкового матча за право играть во Второй лиге

Игра будет транслироваться в прямом эфире
Торал Байрамов может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков "Бурсаспора"
17:29
Азербайджанский футбол

Торал Байрамов может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков "Бурсаспора"

Футболист сборной Азербайджана близок к трехлетнему контракту с турецким клубом

Вице-президент "Шафа": "Мы попрощались с Керемли по-хорошему"
17:12
Азербайджанский футбол

Вице-президент "Шафа": "Мы попрощались с Керемли по-хорошему"

Афран Исмаилов объяснил расставание клуба с главным тренером

"Кяпаз" продлил контракт с Рахманом Гаджиевым
15:01
Азербайджанский футбол

"Кяпаз" продлил контракт с Рахманом Гаджиевым

Гянджинский клуб сохранил еще одного игрока после соглашения с Вердаской

Руфат Аббасов может перейти в "Нефтчи" с зарплатой в 250 тысяч манатов
10:25
Азербайджанский футбол

Руфат Аббасов может перейти в "Нефтчи" с зарплатой в 250 тысяч манатов

Бывший игрок "Шамахы" близок к возвращению в бакинский клуб

Самое читаемое

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ
11:24
Мировой футбол

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Статус турнира не всегда определяет очередность решающих матчей в календаре УЕФА

Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ
26 Мая 12:12
Зимние виды спорта

Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сын Евгения Плющенко, сменивший спортивное гражданство на азербайджанское, регулярно оказывается в центре внимания, хотя его спортивные результаты пока выглядят неоднозначно

"Ювентус" и "Торино" сыграли вничью, "Рома" победила "Верону": состоялись все матчи последнего тура Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Мая 01:54
Мировой футбол

"Ювентус" и "Торино" сыграли вничью, "Рома" победила "Верону": состоялись все матчи последнего тура Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Ювентус" остался без ЛЧ
Еврокубковая четверка Азербайджана начала трансферную перестройку – ОБЗОР İDMAN.BİZ
26 Мая 16:21
Азербайджанский футбол

Еврокубковая четверка Азербайджана начала трансферную перестройку – ОБЗОР İDMAN.BİZ

"Карабах", "Сабах", "Нефтчи" и "Туран Товуз" начали формировать составы под новый сезон и участие в еврокубках