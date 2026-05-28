Торал Байрамов: "Я вырос в форме "Карабаха"

Защитник сборной Азербайджана Торал Байрамов обратился к болельщикам после ухода из "Карабаха" в турецкий "Бурсаспор".

Как сообщает İdman.Biz, 25-летний футболист опубликовал эмоциональное прощальное сообщение в социальных сетях.

"Сегодня нелегко подобрать слова. За годы в этой форме я не только играл в футбол - я вырос, многому научился и приобрел незабываемые воспоминания", - написал Байрамов.

Футболист поблагодарил руководство клуба, тренеров, партнеров по команде и болельщиков.

"Спасибо всем, кто верил в меня - руководству, тренерам, партнерам по команде и болельщикам, которые всегда были рядом. "Карабах" стал для меня не просто клубом, а частью моей жизни", - отметил защитник.

Байрамов также вспомнил выступление команды в Лиге чемпионов.

"Я хотел покинуть родной "Карабах" чемпионом. Не получилось... Зато мы написали историю в Лиге чемпионов! Это было тяжелое решение - и для меня, и для руководства. Отдельно благодарю клуб за понимание и уважение к моему желанию перейти", - подчеркнул футболист.

В завершение игрок написал:

"Каждый конец - это новое начало. До встречи и удачи, "Карабах".