Легионер "Араз-Нахчывана": "Травма помешала мне двигаться вперед"

28 Мая 2026 12:47
Бразильский полузащитник "Араз-Нахчывана" Рамон Мачадо признался, что травмы серьезно повлияли на его игру в прошедшем сезоне.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sportnet, футболист заявил, что нынешний сезон оказался для него значительно тяжелее предыдущего именно из-за проблем со здоровьем.

"Мы растем, прибавляем. Но травма помешала мне двигаться вперед", - заявил Мачадо.

По словам хавбека, вопрос его будущего пока остается открытым. Контракт бразильца с "Араз-Нахчываном" подходит к концу, однако на данный момент он не получал официальных предложений ни от нынешнего клуба, ни от других команд.

При этом Мачадо дал понять, что хотел бы продолжить карьеру в Азербайджане. По его словам, его семья также предпочла бы остаться в стране.

В завершение футболист признался, что команда тяжело переживает неудачу в борьбе за еврокубки. "Араз-Нахчыван" до последних туров сохранял шансы на попадание в квалификацию Лиги конференций, однако завершил сезон вне проходной зоны.

Напомним, что Рамон Мачадо выступает за "Араз-Нахчыван" с 2024 года и был одним из ключевых игроков команды в прошлом сезоне.

