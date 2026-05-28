Отец Бахлула Мустафазаде объяснил поездку футболиста в Китай

Отец защитника "Карабаха" Бахлула Мустафазаде Алемдар Мустафаев рассказал, что поездка в Китай не связана с возможным трансфером.

"Бахлул поехал в Китай отдыхать. Это никак не связано с трансфером. У него было пять свободных дней, и он выбрал именно Китай. Ему было интересно, к тому же это очень колоритная страна", - заявил Мустафаев в комментарии futbolinfo.az.

При этом отец футболиста подтвердил, что защитник открыт к варианту с продолжением карьеры за границей.

"Сейчас официальных предложений нет. Но мысль о легионерской карьере есть. Это его желание. Финансовую сторону мы не ставим на первое место, главное - чтобы клуб ему подходил", - отметил он.

Мустафаев также прокомментировал возможную позицию "Карабаха" по поводу ухода футболиста.

"Конечно, Бахлул нужен "Карабаху". Его уход сейчас выглядит не слишком вероятным, потому что контракт продолжает действовать. Клуб, который захочет его приобрести, должен будет выполнить условия соглашения", - подчеркнул отец игрока.

Напомним, что контракт Бахлула Мустафазаде с "Карабахом" рассчитан до лета 2027 года.