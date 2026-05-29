Капитан "Туран Товуза" отказался думать о смене клуба

Защитник и капитан "Туран Товуза" Фаиг Гаджиев прокомментировал информацию о своем будущем.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sportal, футболист подтвердил, что получил предложения от других клубов Премьер-лиги Азербайджана.

Однако защитник дал понять, что пока не рассматривает вариант с уходом из товузского клуба.

"Я получал предложения от других команд. Но у меня есть контракт с "Туран Товузом" еще на один год. Все мои мысли сейчас связаны с играми нынешней команды", - заявил Гаджиев.

Контракт капитана с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

Напомним, что Фаиг Гаджиев является воспитанником "Габалы". До перехода в "Туран Товуз" он также выступал за МОИК. В последние годы защитник стал одним из лидеров команды и помог клубу закрепиться в числе претендентов на высокие места в Премьер-лиге.