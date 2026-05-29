Вылетевший из Премьер-лиги Азербайджана клуб расстался с главным тренером

Азербайджанский футбольный клуб "Карван-Евлах" объявил об уходе главного тренера Физули Мамедова.

Как сообщает İdman.Biz, срок соглашения между клубом и специалистом подошел к концу, после чего стороны приняли решение не продолжать сотрудничество.

Клуб поблагодарил 48-летнего тренера за проделанную работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

Напомним, Физули Мамедов возглавил "Карван-Евлах" в ноябре 2025 года. По итогам сезона команда набрала 15 очков и покинула азербайджанскую Премьер-лигу.