Эльшад Гулиев: "Хотим завершить групповой этап на первом месте"

Главный тренер сборной Азербайджана по мини-футболу Эльшад Гулиев прокомментировал победу над Италией на чемпионате Европы в Словакии.

Как сообщает İdman.Biz, азербайджанская команда обыграла соперника со счетом 3:0 и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф турнира.

После матча Гулиев отметил прогресс своей команды от игры к игре.

"Получилась хорошая игра. Поздравляю своих футболистов. Мы становимся лучше от матча к матчу и намерены продолжать в том же духе. Соперник был хорошей командой, но как только мы увеличили скорость, наше преимущество стало заметнее", - цитирует слова специалиста report.az.

Наставник сборной также поделился ожиданиями от заключительного матча группового этапа против Франции.

"Франция - хорошая команда. Мы уже играли против них раньше. Верю, что и в этом матче сможем показать себя. Хотим завершить групповой этап на первом месте. Мы уже вышли в следующий раунд, но можем закончить группу с еще более хорошим результатом", - подчеркнул Гулиев.

Напомним, сборная Азербайджана набрала шесть очков после двух туров и лидирует в группе F. Матч против Франции состоится 30 мая.