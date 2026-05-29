"Кяпаз" продлил контракт с капитаном команды

Футбольный клуб "Кяпаз" объявил о продлении контракта с капитаном команды Али Самедовым.

Как сообщает İdman.Biz, новое соглашение с футболистом рассчитано на два года.

В прошедшем сезоне Али Самедов провел за гянджинский клуб 19 матчей.