Эльвин Ализаде: Мы приехали в Словакию за победой

Сборная Азербайджана по мини-футболу нацелена стать победителем чемпионата Европы, проходящего в Словакии.

Как передает İdman.Biz, об этом Report сказал капитан команды Эльвин Ализаде.

Комментируя победу команды в заключительном матче группового этапа против Франции, он отметил, что это была последняя игра этапа: "После двух последовательных побед третья была очень важна, так как каждый успех еще больше поднимает мотивацию. Нам удалось победить, продемонстрировав хорошую игру".

Эльвин Ализаде также дал оценку сборной Казахстана, с которой команде предстоит встретиться в 1/8 финала:

"Наш следующий соперник - Казахстан - знакомая нам команда. В их составе произошли изменения, пришли новые игроки. Наша главная цель - показать игру на основе той информации, которая будет предоставлена после анализа соперника. Матчи с Казахстаном всегда проходили тяжело. В некоторых случаях фактор везения играл у них решающую роль. Однако в этом году их подготовка находится на более высоком уровне, и в плане состава есть прогресс. Мы приехали на турнир за чемпионством, пока все идет в порядке. Поздравляю с этим успехом азербайджанский народ, болельщиков и наши семьи".