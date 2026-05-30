30 Мая 2026
"Туран Товуз" договорился о переходе Диогу Алмейды

30 Мая 2026 15:57
Нападающий "Имишли" Диогу Алмейда продолжит карьеру в "Туран Товузе".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Futbolpress, стороны достигли договоренности о переходе 25-летнего португальского футболиста.

Отмечается, что товузский клуб выплатит "Имишли" компенсацию за трансфер игрока.

Ожидается, что сделка будет официально оформлена в ближайшее время.

Одним из ключевых факторов при принятии решения для Алмейды стало участие "Туран Товуза" в Лиге конференций в следующем сезоне.

Португальский форвард выступал за "Имишли" с лета 2025 года. В завершившемся сезоне Мисли Премьер-лиги он провел 26 матчей, забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Напомним, что "Туран Товуз" впервые в своей истории завоевал путевку в еврокубки и этим летом дебютирует в Лиге конференций.

