Капитан "Габалы": Моя главная мечта - завершить карьеру в родном клубе

30 Мая 2026 13:09
Капитан "Габалы" Мурад Мусаев признался, что хотел бы провести всю карьеру в родном клубе. Футболист заявил, что его главной мечтой остается завершение карьеры в составе "красно-черных".

"Для меня "Габала" всегда была и остается на первом месте. Дай Бог, я буду носить форму этого клуба до конца футбольной карьеры и завершу выступления именно здесь. Это моя самая большая мечта", - цитирует Мусаева futbolinfo.az.

Капитан также прокомментировал победу над "Мингячевиром" (2:0) в стыковом матче, которая позволила команде сохранить место в Премьер-лиге.

"Все говорили, что фаворитом является "Мингячевир". Но на поле этого не было видно. Мы были опытнее, играли лучше и заслуженно победили", - заявил Мусаев.

Оценивая прошедший сезон, футболист признал, что команда столкнулась с серьезными трудностями.

"Для нас это был очень тяжелый, напряженный и сложный год. Мы испытывали большое давление. Но, несмотря ни на что, сумели выполнить главную задачу и сохранить команду в лиге", - заявил капитан.

"У нас было много молодых футболистов. Думаю, именно нехватка опыта стала одной из причин того, что мы не смогли добиться лучших результатов. При этом команда показывала хороший футбол, создавала моменты, но нам не всегда удавалось их реализовывать. Я уверен, что руководство клуба сделает все необходимое в следующем сезоне . Надеюсь, "Габала" снова будет бороться за высокие места", - добавил Мусаев.

Напомним, что Мурад Мусаев является воспитанником "Габалы" и выступает за основную команду уже более семи лет. В минувшем сезоне он был капитаном коллектива, который сумел сохранить прописку в Премьер-лиге через стыковые матчи.

