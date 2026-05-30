"Нефтчи" возобновит переговоры по Эльвину Джафаргулиеву?

Футбольный клуб "Нефтчи" продолжает работу над возможным трансфером защитника "Карабаха" и сборной Азербайджана Эльвина Джафаргулиева.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, столичный клуб планирует вновь провести переговоры с агдамцами по переходу футболиста.

Ранее сторонам не удалось прийти к соглашению. Причиной стала сумма трансфера, предложенная "Нефтчи": она не устроила "Карабах".

Агдамский клуб рассчитывает получить за игрока более высокую компенсацию.

Контракт Джафаргулиева с "Карабахом" рассчитан до лета следующего года.