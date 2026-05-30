Футбольный клуб "Кяпаз" объявил об уходе главного тренера Азера Байрамова.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на "Кяпаз", срок действия контракта специалиста подошел к концу, а стороны не смогли договориться о новом соглашении.

Таким образом, Байрамов покинул пост наставника гянджинского клуба.

Азербайджанский специалист возглавлял "Кяпаз" с 1 октября 2025 года.

Под его руководством команда сумела сохранить место в Мисли Премьер-лиге и избежала борьбы за выживание на финише сезона.

Теперь руководству клуба предстоит определиться с кандидатурой нового главного тренера перед стартом подготовки к сезону-2026/27.