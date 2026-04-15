"Барселона" установила антирекорд среди испанских клубов в Лиге чемпионов

"Барселона" установила антирекорд для испанских команд по длительности серии с пропущенными голами в Лиге Чемпионов.

Как передает İdman.Biz, об этом пишет Squawka.

В ответном матче 1/4 финала против мадридского "Атлетико" команда Ханс-Дитера Флика вновь пропустила, продлив неудачную серию.

Таким образом, "сине-гранатовые" стали первой испанской командой в истории турнира, которая пропускает в 15 матчах подряд.

Последний раз "Барселона" сыграла "на ноль" в Лиге Чемпионов в апреле прошлого года, когда разгромила дортмундскую "Боруссию" со счетом 4:0.