"Барселона" установила антирекорд среди испанских клубов в Лиге чемпионов

15 Апреля 2026 02:10
"Барселона" установила антирекорд для испанских команд по длительности серии с пропущенными голами в Лиге Чемпионов.

В ответном матче 1/4 финала против мадридского "Атлетико" команда Ханс-Дитера Флика вновь пропустила, продлив неудачную серию.

Таким образом, "сине-гранатовые" стали первой испанской командой в истории турнира, которая пропускает в 15 матчах подряд.

Последний раз "Барселона" сыграла "на ноль" в Лиге Чемпионов в апреле прошлого года, когда разгромила дортмундскую "Боруссию" со счетом 4:0.

