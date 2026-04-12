Трамп добавил еще один бой в кард турнира UFC в Белом доме

В кард турнира UFC, который пройдет 14 июля в Белом доме, добавлен еще один поединок.

Как сообщает İdman.Biz, президент промоушена Дана Уайт объявил, что американский боец Джош Хокит проведет следующий бой против Деррика Льюиса. Об этом стало известно в прямом эфире турнира UFC 327.

Инициатором организации поединка выступил Дональд Трамп, который лично присутствовал у октагона и наблюдал за выступлением Хокита. Сообщается, что американец дал согласие на бой прямо перед тем, как был отправлен в госпиталь после поединка с Кертисом Блэйдсом.

Менее часа назад Хокит одержал яркую победу над Блэйдсом на турнире UFC 327. Этот бой стал одним из самых зрелищных вечера. В свои 28 лет он остается непобежденным, имея рекорд 9-0 в ММА.