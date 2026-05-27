Глава UFC появился на обложке легендарного журнала TIME - ФОТО

Президент UFC Дана Уайт стал героем нового номера легендарного американского журнала TIME.

Как сообщает İdman.Biz, на обложке издания появилась фотография главы UFC с подписью: "Промоутер: как Дана Уайт довел UFC с задворок до Белого дома".

56-летний функционер возглавляет UFC с 2001 года и считается одним из главных людей в истории смешанных единоборств.

Отмечается, что уже 15 июня UFC проведет уникальный турнир на лужайке Белого дома. Вечер боев будет посвящен 250-й годовщине подписания Декларации независимости США.