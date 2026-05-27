27 Мая 2026
RU

Глава UFC появился на обложке легендарного журнала TIME - ФОТО

ММА
Новости
27 Мая 2026 09:13
4
Глава UFC появился на обложке легендарного журнала TIME

Президент UFC Дана Уайт стал героем нового номера легендарного американского журнала TIME.

Как сообщает İdman.Biz, на обложке издания появилась фотография главы UFC с подписью: "Промоутер: как Дана Уайт довел UFC с задворок до Белого дома".

56-летний функционер возглавляет UFC с 2001 года и считается одним из главных людей в истории смешанных единоборств.

Отмечается, что уже 15 июня UFC проведет уникальный турнир на лужайке Белого дома. Вечер боев будет посвящен 250-й годовщине подписания Декларации независимости США.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Нурмагомедов проведет чемпионский бой в Нью-Йорке
26 Мая 20:49
ММА

Нурмагомедов проведет чемпионский бой в Нью-Йорке

Боец проведет защиту пояса против непобежденного американца

В Иране казнили бойца MMA по обвинению в шпионаже
26 Мая 16:06
ММА

В Иране казнили бойца MMA по обвинению в шпионаже

Гуламреза Хани Шакраб был обвинен в сотрудничестве с "Моссадом"

Боец UFC пропустит бой в Баку из-за проблем с сердцем
26 Мая 09:58
ММА

Боец UFC пропустит бой в Баку из-за проблем с сердцем

Андреас Густафссон снялся с турнира

Казахстанец готовился к турниру UFC в Баку в горах Осетии
25 Мая 23:59
ММА

Казахстанец готовился к турниру UFC в Баку в горах Осетии

Асу Алмабаев хочет досрочно победить Чарльза Джонсона на турнире UFC в столице Азербайджана

Макгрегор объявил о подписании нового контракта с UFC
25 Мая 23:04
ММА

Макгрегор объявил о подписании нового контракта с UFC

Ирландец заявил, что готов вернуться после пятилетнего перерыва

Стрикленд сравнил бывшего чемпиона UFC с "похотливым гоблином"
25 Мая 18:58
ММА

Стрикленд сравнил бывшего чемпиона UFC с "похотливым гоблином"

Чемпион UFC вновь устроил скандальный выпад в адрес грузинского бойца

Самое читаемое

Шакира выпустила клип к ЧМ-2026 с участием Месси, Холанда и Мбаппе
24 Мая 10:07
ЧМ-2026

Шакира выпустила клип к ЧМ-2026 с участием Месси, Холанда и Мбаппе - ВИДЕО

Аргентинец в начале видео заявил: "Шакира, мы готовы!"
"Ювентус" и "Торино" сыграли вничью, "Рома" победила "Верону": состоялись все матчи последнего тура Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Мая 01:54
Мировой футбол

"Ювентус" и "Торино" сыграли вничью, "Рома" победила "Верону": состоялись все матчи последнего тура Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Ювентус" остался без ЛЧ
Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ
26 Мая 12:12
Зимние виды спорта

Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сын Евгения Плющенко, сменивший спортивное гражданство на азербайджанское, регулярно оказывается в центре внимания, хотя его спортивные результаты пока выглядят неоднозначно

Параплан столкнулся с самолетом: спортсменка чудом выжила - ВИДЕО
25 Мая 13:08
Другое

Параплан столкнулся с самолетом: спортсменка чудом выжила - ВИДЕО

44-летняя женщина сумела спастись с помощью запасного парашюта