25 Мая 2026 23:04
Макгрегор объявил о подписании нового контракта с UFC

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор сообщил о подписании нового контракта с UFC.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на MMA Mania, ирландский боец заявил, что полностью готов к возвращению в октагон.

"Мак возвращается, детка! Музыка для моих ушей. Я отсутствовал так долго, пять лет. Мое тело свежее, мой ум стал острее. Я готов вернуться. У меня отличный соперник. Я заключил выгодную сделку с UFC. И очень, очень счастлив. Они наконец-то оказали мне честь", - сказал Макгрегор.

Напомним, последний бой по правилам ММА ирландец провел в июле 2021 года на турнире UFC 264.

Тогда Макгрегор проиграл американцу Дастину Порье техническим нокаутом после тяжелой травмы ноги.

Всего в профессиональной карьере Конора Макгрегора 22 победы и шесть поражений.

İdman.Biz
