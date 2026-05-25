Стрикленд сравнил бывшего чемпиона UFC с "похотливым гоблином"

Действующий чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд с иронией высказался о бывшем обладателе титула в легчайшем дивизионе Мерабе Двалишвили.

Как сообщает İdman.Biz, американский боец в шутливой форме прокомментировал внешность грузинского спортсмена.

"Этот парень похож на маленького похотливого гоблина. Если бы он был персонажем "Белоснежки", то был бы настоящим насильником... Шучу! Мераб - настоящий джентльмен, и я думаю, что однажды он встретит 18-летнюю девственницу, женится на ней, и у него будет прекрасная маленькая семья гномов", - заявил Стрикленд.

Высказывание бойца распространил аккаунт Dovy в социальной сети X.

Напомним, в профессиональной карьере Шона Стрикленда 31 победа и семь поражений. 16 своих боев американец завершил досрочно.