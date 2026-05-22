Турнир UFC в Баку потерял одного из своих участников

22 Мая 2026 15:48
Турнир UFC, который пройдет 27 июня в Баку, потерял одного участника.

Как сообщает İdman.Biz, в третьем по значимости бою карда должны были сойтись бывший претенденто на титул Марвин Веттори и Исмаил Наурдиев.

Однако, итальянец вынужден был сняться. Веттори рассказал, что получил травму во время тренировочного лагеря. "Сначала он надеялся, что повреждение не слишком серьезное, однако МРТ показало перелом. После этого врачи запретили мне выступать", - признался боец.

Итальянец был очень эмоционален в своем обращении. Он заявил, что переживает тяжёлый период, поскольку долго готовился к возвращению и хотел вновь выйти в октагон после предыдущих сложных боев. "Сейчас я нахожусь не в лучшей психологической ситуации из-за постоянных препятствий в карьере. Очень рассчитывал выступить в Баку, но все пошло по самому неприятному сценарию", - добавил Веттори.

Для UFC это неприятная потеря, потому что итальянец остается известным бойцом и бывшим претендентом на титул в среднем весе. Его поединок против Исмаила Наурдиева считался одним из самых интересных поединков карда.

По данным MMA Mania, врачи прогнозируют Веттори восстановление примерно за 4–6 недель. Это означает, что UFC теоретически может перенести бой на более поздний кард, если организация захочет сохранить именно этот матчап.

Интересно, что недавно Веттори поменял тренировочную базу. Он переехал из Флориды в Калифорнию, чтобы готовится с более сильными партнёрами и перезагрузить карьеру. В лагере он работал вместе с известными бойцами, включая Бенеила Дариуша.

Теперь Наурдиев пока остается без соперника. UFC еще не объявил, будет ли найден новый оппонент или бой полностью снимут с турнира. В MMA-сообществе обсуждают, сможет ли организация быстро найти замену Наурдиеву. Некоторые фанаты считают, что UFC может дать ему другого рейтингового соперника, потому что спортсмен сейчас набирает популярность после ярких побед.

Главным боем вечера по-прежнему заявлен поединок Рафаэля Физиева против Мануэля Торреса, а одним из самых ожидаемых боев карда называют встречу Шары Магомедова с Мишелем Перейрой.

Зяки Фейзуллаев
İdman.Biz
