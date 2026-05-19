Хабиб Нурмагомедов задолжал государству 300 тысяч рублей

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов столкнулся с проблемами из-за задолженности перед Роскомнадзором.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на российские СМИ, экс-боец не оплатил обязательные сборы за размещение рекламы в интернете.

По информации источника, сумма задолженности составляет около 300 тысяч рублей (примерно 7 тысяч манатов).

Отмечается, что из-за долга Нурмагомедов может столкнуться с блокировкой банковских счетов.

Напомним, счета бывшего чемпиона UFC уже блокировались в 2024 и 2025 годах.