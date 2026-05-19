19 Мая 2026
RU

Хабиб Нурмагомедов задолжал государству 300 тысяч рублей

ММА
Новости
19 Мая 2026 13:47
28
Хабиб Нурмагомедов задолжал государству 300 тысяч рублей

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов столкнулся с проблемами из-за задолженности перед Роскомнадзором.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на российские СМИ, экс-боец не оплатил обязательные сборы за размещение рекламы в интернете.

По информации источника, сумма задолженности составляет около 300 тысяч рублей (примерно 7 тысяч манатов).

Отмечается, что из-за долга Нурмагомедов может столкнуться с блокировкой банковских счетов.

Напомним, счета бывшего чемпиона UFC уже блокировались в 2024 и 2025 годах.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Нурушов жестко обратился к "Испанчику" перед боем - ВИДЕО
12:02
ММА

Нурушов жестко обратился к "Испанчику" перед боем - ВИДЕО

Азербайджанский боксер заявил о мести перед поединком с Исроиловым

Инсайдер рассказал, сколько Макгрегор может заработать за бой против Макса Холлоуэя
07:14
ММА

Инсайдер рассказал, сколько Макгрегор может заработать за бой против Макса Холлоуэя

Официальная сумма гонорара Макгрегора и Холлоуэя не раскрывалась
Джон Джонс признался, что рассматривает переход в бокс
00:22
ММА

Джон Джонс признался, что рассматривает переход в бокс

Костлявый решил многих удивить
UFC анонсировал турнир в Абу-Даби
18 Мая 18:56
ММА

UFC анонсировал турнир в Абу-Даби

Билеты на турнир поступят в продажу в ближайшее время
Боец MMA исключен из клуба после нападения на женщин
17 Мая 14:58
ММА

Боец MMA исключен из клуба после нападения на женщин - ВИДЕО

Скандал в Грозном завершился исключением бойца из "Ахмата"
Бывшая чемпионка UFC вернулась и победила за 17 секунд
17 Мая 09:26
ММА

Бывшая чемпионка UFC вернулась и победила за 17 секунд - ВИДЕО

Роузи заставила Джину Карано сдаться уже в начале первого раунда

Самое читаемое

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"
17 Мая 15:54
Формула 1

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"

Команда лидировала в заезде, но выбыла из борьбы из-за технической поломки

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ
16 Мая 16:50
Мировой футбол

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ

За два тура до конца чемпионской гонки лондонцы имеют двухочковый перевес над командой Пепа Гвардиолы

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол
17 Мая 14:30
Мировой футбол

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол

Часть игроков считает, что Слот должен был покинуть клуб раньше
14 из 14: Роналду вновь упустил трофей с "Аль-Насром"
17 Мая 05:22
Мировой футбол

14 из 14: Роналду вновь упустил трофей с "Аль-Насром"

Роналду выступает за "Аль-Наср" с января 2023 года