Джон Джонс признался, что рассматривает переход в бокс

38-летний бывший обладатель чемпионских титулов UFC в полутяжелом (до 93 кг) и тяжелом (до 120 кг) весе американец Джон Джонс, комментируя возможный бой против Фрэнсиса Нганну, признался, что всерьез рассматривает переход в бокс, сообщает İdman.Biz.

"Я действительно хотел боксировать. Если бы я вложил всю энергию только в работу рук, комбинации и силу удара, я бы действительно многих удивил. Я бы с удовольствием побоксировал. Это было бы весело", — сказал Джонс в видео генерального директора и основательницы компании EAG Sports Management Дениз Уайт в социальной сети.