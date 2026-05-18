UFC анонсировал турнир в Абу-Даби

18 Мая 2026 18:56
Ultimate Fighting Championship (UFC) анонсировал турнир UFC Fight Night в Абу-Даби, который пройдет 25 июля на "Этихад Арене" на острове Яс. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает пресс-служба организации в своем аккаунте в социальной сети Х.

Имена участников пока не раскрываются. Абу-Даби регулярно принимает турниры UFC в рамках долгосрочного партнерства с Департаментом культуры и туризма столицы ОАЭ.

В июле 2025 года "Этихад Арена" принимала турнир с главным боем между Робертом Уиттакером и Ренье де Риддером, а в октябре того же года — титульный поединок Тома Аспиналла и Сириля Гана. Билеты на июльский турнир поступят в продажу в ближайшее время.

