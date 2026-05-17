Боец MMA исключен из клуба после нападения на женщин - ВИДЕО

Бойцовский клуб "Ахмат" объявил об исключении из состава бойца MMA Джихада Юнусова после резонансного инцидента в Грозном.

Как сообщает İdman.Biz, ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором спортсмен во время конфликта на лестничной площадке вступил в перепалку с женщиной, после чего вылил ей в лицо напиток и нанес удары. По информации СМИ, пострадала также девушка, пытавшаяся вмешаться в ситуацию.

В заявлении клуба подчеркивается, что поведение бойца не соответствует моральным и этическим принципам организации.

"Уважительное отношение к женщинам и старшему поколению является одним из главных принципов чеченского народа, и подобные поступки недопустимы", - говорится в заявлении "Ахмата".

По факту инцидента проводится проверка правоохранительными органами.

Отметим, что Джихад Юнусов выступает в профессиональном MMA с 2012 года и имеет рекорд 19 побед и 7 поражений.