Инсайдер рассказал, сколько Макгрегор может заработать за бой против Макса Холлоуэя

Ирландский боец Конор Макгрегор и американец Макс Холлоуэй проведут бой-реванш полусреднем весе в ночь на воскресенье, 12 июля, на турнире UFC 329. Ивент примет "Ти-Мобайл Арена" в Лас-Вегасе (США) и начнется в 01.00 по бакинскому времени.

Как сообщает İdman.Biz, официальная сумма гонорара Макгрегора и Холлоуэя не раскрывалась. По информации журналиста Ариэля Хельвани гарантированный гонорар ирландца превысит 15 миллионов долларов без учета процента за продажу трансляции. Дело в том, что UFC перешел на глобальное партнерство с Paramount, из-за чего была ликвидирована классическая PPV-система. Однако Дана Уайт заявил, что для бойца разработали новую формулу выплат, привязанную к усредненным показателям его прежних продаж.

Его базовый гонорар за последние громкие бои стабильно находится на уровне 1,5 миллиона долларов. С учетом гарантированных бонусов и процента от продаж его окончательный заработок за этот вечер оценивается в районе 2,5 — 3 миллионов долларов.