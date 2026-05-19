Нурушов жестко обратился к "Испанчику" перед боем - ВИДЕО

Азербайджанский профессиональный боксер Магомедали Нурушов выступил с жестким заявлением перед боем против узбекистанского бойца Бобиржона Исроилова, известного по прозвищу "Испанчик".

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен обратился к сопернику через социальные сети и заявил, что у того еще есть время отказаться от поединка.

"Еще не поздно отказаться от боя", - написал Нурушов.

Позже азербайджанский боксер подчеркнул, что выходит на ринг не только ради победы.

"Не думайте, что мы забыли своего брата. Я еду в Ташкент не только за победой - хочу поднять наш флаг и посвятить этот бой памяти моего друга Эмиля", - заявил Нурушов.

При этом отмечается, что сам Исроилов рассматривает предстоящий бой не как обычный поединок, а как возможность ответить за прошлое поражение.

По информации All Stars Entertainment, 6 июня в ташкентской Humo Arena состоится крупный вечер профессионального и медийного бокса. Одним из главных событий шоу станет именно противостояние Нурушова и "Испанчика". Организаторы называют этот бой "разборкой незакрытых счетов".