Азербайджанский боец проведет бой на турнире ACA в Казахстане

Азербайджанский боец ММА Заур Гаджиев проведет поединок на турнире ACA 205, который состоится 17 июля в Алматы.

Как сообщает İdman.Biz, соперником бойца по прозвищу "Эль Пантера" станет известный казахстанский легковес Артем Резников.

Гаджиев ранее выступал в поп-ММА-промоушенах, где приобрел популярность благодаря боям в Hardcore MMA, а затем успешно перешел в ACA. На данный момент азербайджанский спортсмен идет на серии из двух побед в российской лиге.

Перед официальным объявлением поединка бойцы активно обменивались выпадами и вызовами в социальных сетях, подогревая интерес к противостоянию.