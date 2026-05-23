Чемпион UFC вызвал хоккеистов НХЛ на бой

Чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд заявил, что хотел бы провести бой против хоккеиста.

Как сообщает İdman.Biz, американский боец написал об этом в социальных сетях.

"Я очень хочу подраться с хоккеистом. Это есть в моем списке желаний. Но чтобы все было честно, бой должен пройти на льду", - отметил Стрикленд.

После этого чемпион UFC обратился к игрокам клуба НХЛ "Вегас Голден Найтс".

"Вегас Голден Найтс", выберите своего чемпиона для боя", - написал американец.

Высказывание Стрикленда быстро разошлось по соцсетям и вызвало активное обсуждение среди фанатов UFC и хоккея.