23 Мая 2026
RU

Чемпион UFC вызвал хоккеистов НХЛ на бой

ММА
Новости
23 Мая 2026 16:28
20
Чемпион UFC вызвал хоккеистов НХЛ на бой

Чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд заявил, что хотел бы провести бой против хоккеиста.

Как сообщает İdman.Biz, американский боец написал об этом в социальных сетях.

"Я очень хочу подраться с хоккеистом. Это есть в моем списке желаний. Но чтобы все было честно, бой должен пройти на льду", - отметил Стрикленд.

После этого чемпион UFC обратился к игрокам клуба НХЛ "Вегас Голден Найтс".

"Вегас Голден Найтс", выберите своего чемпиона для боя", - написал американец.

Высказывание Стрикленда быстро разошлось по соцсетям и вызвало активное обсуждение среди фанатов UFC и хоккея.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Дана Уайт обратился к фанатам UFC Fight Night в Баку
22 Мая 19:23
ММА

Дана Уайт обратился к фанатам UFC Fight Night в Баку - ВИДЕО

Президент UFC заявил, что Баку является одним из самых красивых городов, который стоит увидеть

Турнир UFC в Баку потерял одного из своих участников
22 Мая 15:48
ММА

Турнир UFC в Баку потерял одного из своих участников

Бывший претендент на чемпионский титул не сможет выступить в столице Азербайджана

Азербайджанский боец проведет бой на турнире ACA в Казахстане
21 Мая 09:15
ММА

Азербайджанский боец проведет бой на турнире ACA в Казахстане

"Эль Пантера" встретится с бывшим финалистом Гран-при ACA

Хабиб Нурмагомедов задолжал государству 300 тысяч рублей
19 Мая 13:47
ММА

Хабиб Нурмагомедов задолжал государству 300 тысяч рублей

Бывшему чемпиону UFC грозит блокировка банковских счетов

Нурушов жестко обратился к "Испанчику" перед боем - ВИДЕО
19 Мая 12:02
ММА

Нурушов жестко обратился к "Испанчику" перед боем - ВИДЕО

Азербайджанский боксер заявил о мести перед поединком с Исроиловым

Инсайдер рассказал, сколько Макгрегор может заработать за бой против Макса Холлоуэя
19 Мая 07:14
ММА

Инсайдер рассказал, сколько Макгрегор может заработать за бой против Макса Холлоуэя

Официальная сумма гонорара Макгрегора и Холлоуэя не раскрывалась

Самое читаемое

Почему "Астон Вилла" может "отдать" место в ЛЧ после победы в финале Лиге Европы? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
20 Мая 18:00
Мировой футбол

Почему "Астон Вилла" может "отдать" место в ЛЧ после победы в финале Лиге Европы? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Все будет зависеть от того, на каком месте команда Унаи Эмери завершит сезон в чемпионате Англии

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?
21 Мая 21:50
Мировой футбол

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?

Итоговый состав на турнир в США, Канаде и Мексике будет озвучен в пятницу
Гном Гномыч под флагом Азербайджана: громкое имя без системного смысла — ТОЧКА ЗРЕНИЯ
21 Мая 19:37
Зимние виды спорта

Гном Гномыч под флагом Азербайджана: громкое имя без системного смысла — ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Почему смена гражданства Александра Плющенко — это скорее пиар-ход, чем спортивная стратегия
Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2026: без Фодена и Палмера
22 Мая 12:37
ЧМ-2026

Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2026: без Фодена и Палмера

главный тренер Томас Тухель определился с заявкой из 26 футболистов