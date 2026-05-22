Дана Уайт обратился к фанатам UFC Fight Night в Баку - ВИДЕО

22 Мая 2026 19:23
Президент UFC Дана Уайт выступил с обращением к поклонникам турнира UFC Fight Night Baku.

Как сообщает İdman.Biz, глава крупнейшего ММА-промоушена мира призвал болельщиков посетить турнир в столице Азербайджана.

"Я всегда говорил, что Баку - настолько красивый город, что его обязательно стоит увидеть", - заявил Дана Уайт.

Также он отметил два главных поединка турнира, в том числе бой между азербайджанским бойцом Рафаэлем Физиевым и мексиканцем Мануэлем Торресом.

Напомним, что UFC Fight Night впервые пройдет в Баку 27 июня. Турнир состоится на Национальной гимнастической арене.

