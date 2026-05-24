Махачев сообщил, когда проведет следующий бой в UFC

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев рассказал о сроках своего следующего поединка.

Как сообщает İdman.Biz, российский боец заявил, что планирует провести следующий бой уже в августе.

"Я знаю, что в августе будет мой следующий поединок. Пока на 100 процентов не уверен насчет соперника. Уже нахожусь в неплохой форме", - сказал Махачев в интервью журналисту Вячеславу Абдусаламову.

На данный момент Ислам Махачев идет на серии из 16 побед подряд в UFC.

Всего в профессиональной карьере россиянин одержал 28 побед и потерпел одно поражение.

Последний бой Махачев провел на турнире UFC 322 в Нью-Йорке против австралийца Джека Делла Маддалены. На кону стоял чемпионский титул UFC в полусреднем весе.

Поединок завершился победой Махачева единогласным решением судей.