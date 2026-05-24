24 Мая 2026
RU

Махачев сообщил, когда проведет следующий бой в UFC

ММА
Новости
24 Мая 2026 15:32
39
Махачев сообщил, когда проведет следующий бой в UFC

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев рассказал о сроках своего следующего поединка.

Как сообщает İdman.Biz, российский боец заявил, что планирует провести следующий бой уже в августе.

"Я знаю, что в августе будет мой следующий поединок. Пока на 100 процентов не уверен насчет соперника. Уже нахожусь в неплохой форме", - сказал Махачев в интервью журналисту Вячеславу Абдусаламову.

На данный момент Ислам Махачев идет на серии из 16 побед подряд в UFC.

Всего в профессиональной карьере россиянин одержал 28 побед и потерпел одно поражение.

Последний бой Махачев провел на турнире UFC 322 в Нью-Йорке против австралийца Джека Делла Маддалены. На кону стоял чемпионский титул UFC в полусреднем весе.

Поединок завершился победой Махачева единогласным решением судей.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Чемпион UFC вызвал хоккеистов НХЛ на бой
23 Мая 16:28
ММА

Чемпион UFC вызвал хоккеистов НХЛ на бой

Шон Стрикленд бросил вызов игрокам "Вегас Голден Найтс"

Дана Уайт обратился к фанатам UFC Fight Night в Баку
22 Мая 19:23
ММА

Дана Уайт обратился к фанатам UFC Fight Night в Баку - ВИДЕО

Президент UFC заявил, что Баку является одним из самых красивых городов, который стоит увидеть

Турнир UFC в Баку потерял одного из своих участников
22 Мая 15:48
ММА

Турнир UFC в Баку потерял одного из своих участников

Бывший претендент на чемпионский титул не сможет выступить в столице Азербайджана

Азербайджанский боец проведет бой на турнире ACA в Казахстане
21 Мая 09:15
ММА

Азербайджанский боец проведет бой на турнире ACA в Казахстане

"Эль Пантера" встретится с бывшим финалистом Гран-при ACA

Хабиб Нурмагомедов задолжал государству 300 тысяч рублей
19 Мая 13:47
ММА

Хабиб Нурмагомедов задолжал государству 300 тысяч рублей

Бывшему чемпиону UFC грозит блокировка банковских счетов

Нурушов жестко обратился к "Испанчику" перед боем - ВИДЕО
19 Мая 12:02
ММА

Нурушов жестко обратился к "Испанчику" перед боем - ВИДЕО

Азербайджанский боксер заявил о мести перед поединком с Исроиловым

Самое читаемое

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?
21 Мая 21:50
Мировой футбол

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?

Итоговый состав на турнир в США, Канаде и Мексике будет озвучен в пятницу
Гном Гномыч под флагом Азербайджана: громкое имя без системного смысла — ТОЧКА ЗРЕНИЯ
21 Мая 19:37
Зимние виды спорта

Гном Гномыч под флагом Азербайджана: громкое имя без системного смысла — ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Почему смена гражданства Александра Плющенко — это скорее пиар-ход, чем спортивная стратегия
Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2026: без Фодена и Палмера
22 Мая 12:37
ЧМ-2026

Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2026: без Фодена и Палмера

главный тренер Томас Тухель определился с заявкой из 26 футболистов
Андони Ираола может сменить Слота на посту рулевого "Ливерпуля"
21 Мая 22:44
Мировой футбол

Андони Ираола может сменить Слота на посту рулевого "Ливерпуля"

Над возможным приглашением в клуб Ираолы работает Ричард Хьюз