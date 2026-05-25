UFC нашел замену бою Веттори - Наурдиев для турнира в Баку – ОБЗОР İDMAN.BİZ

25 Мая 2026 15:59
UFC, судя по всему, оперативно нашел замену выпавшему бою Марвин Веттори - Исмаил Наурдиев на турнире в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, MMA-инсайдер Стив Данкан в соцсетях сообщил, что в кард UFC Fight Night Baku добавлен поединок между Кааном Офли и Хавьером Рейесом.

Бой пройдет в полулегком весе. Офли представляет Австралию, но имеет турецкие корни. 32-летний боец родился в Мельбурне и выступает в UFC под прозвищем Genghis. Его соперником станет Хавьер Рейес представляет Австралию.

Ранее стало известно, что Марвин Веттори выбыл из карда бакинского турнира из-за травмы. Итальянец должен был встретиться с Исмаилом Наурдиевым в среднем весе, однако получил повреждение ребра во время подготовки и не сможет выступить 27 июня.

При этом официально UFC пока не объявил, останется ли Наурдиев в карде с новым соперником или его бой будет перенесен. Не исключено, что американский промоущен перенесет бой Наурдиев – Веттори на один из последующих турниров.

Турнир UFC Fight Night Baku состоится 27 июня на Национальной гимнастической арене. Главным событием вечера станет бой Рафаэля Физиева против Мануэля Торреса в легком весе.

Предварительный основной кард:

Легкий вес: Рафаэль Физиев (Азербайджан) - Мануэль Торрес (Мексика)

Средний вес: Шарабутдин Магомедов (Россия) - Мишель Перейра (Бразилия)

Средний вес: Икрам Алискеров (Россия) - Брунно Феррейра (Бразилия)

Наилегчайший вес: Асу Алмабаев (Казахстан) - Чарльз Джонсон (США)

Средний вес: Михал Олексейчук (Польша) - Абусупиян Магомедов (Германия)

Средний вес: Исмаил Наурдиев (Австрия) - соперник уточняется

Предварительный кард:

Тяжелый вес: Ризван Куниев (Россия) - Тайрелл Форчун (США)

Средний вес: Нурсултон Рузибоев (Узбекистан) - Андрей Пуляев (Россия)

Полутяжелый вес: Джулиус Уокер (США) - Абдул-Рахман Яхьяев (Турция)

Легчайший вес: Бекзат Алмахан (Казахстан) - Жан Мацумото (Бразилия)

Полусредний вес: Даниил Донченко (Украина) - Андреас Густафссон (Швеция)

Легкий вес: Назим Садыхов (Азербайджан) - Матеус Камило (Бразилия)

Полусредний вес: Фарман Гасанов (Азербайджан) - Эрик Нолан (США)

Полулегкий вес: Каан Офли (Австралия) - Хавьер Рейес (Колумбия)

Добавим, что окончательная расстановка боев может измениться ближе к турниру.

Теймур Тушиев
İdman.Biz
