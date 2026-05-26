В Иране казнили бойца MMA по обвинению в шпионаже

Иранский боец MMA Гуламреза Хани Шакраб был казнен по обвинению в разведывательном сотрудничестве и шпионаже в пользу Израиля.

Как сообщает İdman.Biz, судебные власти Ирана заявили, что вынесенный ему приговор был утвержден Верховным судом страны и приведен в исполнение после завершения всех юридических процедур.

По данным следствия, Хани Шакраб якобы являлся участником одной из зарубежных оперативных сетей израильской разведки "Моссад".

Суд утверждает, что спортсмен пытался привлекать людей внутри страны к деятельности сети и использовать их в операциях против безопасности Ирана.

Отмечается, что во время поездок, связанных со спортивной деятельностью, Хани Шакраб якобы попал в поле зрения израильских спецслужб.

Подробности дела и дополнительные материалы иранские власти не раскрыли.