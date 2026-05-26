Боец UFC пропустит бой в Баку из-за проблем с сердцем

26 Мая 2026 09:58
Боец UFC Андреас Густафссон не выступит на турнире в Баку против Даниила Донченко.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Frontkick, 35-летний спортсмен столкнулся с проблемами с сердцем во время тренировочного лагеря.

Из-за ухудшения состояния здоровья Густафссон был вынужден сняться с поединка на UFC Baku.

Отмечается, что карьера шведского бойца в UFC приостановлена на неопределенный срок. Сейчас он сосредоточится на восстановлении здоровья.

Ранее из бакинского карда выбыл из-за травмы итальянец Марвин Веттори, который должен был подраться с Исмаилом Наурдиев.

İdman.Biz
