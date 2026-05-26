Нурмагомедов проведет чемпионский бой в Нью-Йорке

PFL официально объявила о следующем титульном поединке чемпиона легкого дивизиона Усмана Нурмагомедова.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Home of Fight, российский боец проведет защиту пояса против непобежденного американца Арчи Колгана. Турнир состоится 31 июля в Нью-Йорке.

Последний бой 28-летний Нурмагомедов провел 7 февраля 2026 года на турнире PFL в Дубае. Тогда боец победил британца Альфи Дэвиса удушающим приемом в третьем раунде.

На данный момент в активе Усмана 21 победа в 21 профессиональном поединке. Еще один его бой был признан несостоявшимся.

30-летний Арчи Колган также не знает поражений в карьере. Американец выиграл все 13 боев, шесть из которых завершил досрочно. Предстоящий поединок станет для него первым титульным боем в PFL.