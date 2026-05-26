26 Мая 2026
RU

Нурмагомедов проведет чемпионский бой в Нью-Йорке

ММА
Новости
26 Мая 2026 20:49
29
Нурмагомедов проведет чемпионский бой в Нью-Йорке

PFL официально объявила о следующем титульном поединке чемпиона легкого дивизиона Усмана Нурмагомедова.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Home of Fight, российский боец проведет защиту пояса против непобежденного американца Арчи Колгана. Турнир состоится 31 июля в Нью-Йорке.

Последний бой 28-летний Нурмагомедов провел 7 февраля 2026 года на турнире PFL в Дубае. Тогда боец победил британца Альфи Дэвиса удушающим приемом в третьем раунде.

На данный момент в активе Усмана 21 победа в 21 профессиональном поединке. Еще один его бой был признан несостоявшимся.

30-летний Арчи Колган также не знает поражений в карьере. Американец выиграл все 13 боев, шесть из которых завершил досрочно. Предстоящий поединок станет для него первым титульным боем в PFL.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В Иране казнили бойца MMA по обвинению в шпионаже
16:06
ММА

В Иране казнили бойца MMA по обвинению в шпионаже

Гуламреза Хани Шакраб был обвинен в сотрудничестве с "Моссадом"

Боец UFC пропустит бой в Баку из-за проблем с сердцем
09:58
ММА

Боец UFC пропустит бой в Баку из-за проблем с сердцем

Андреас Густафссон снялся с турнира

Казахстанец готовился к турниру UFC в Баку в горах Осетии
25 Мая 23:59
ММА

Казахстанец готовился к турниру UFC в Баку в горах Осетии

Асу Алмабаев хочет досрочно победить Чарльза Джонсона на турнире UFC в столице Азербайджана

Макгрегор объявил о подписании нового контракта с UFC
25 Мая 23:04
ММА

Макгрегор объявил о подписании нового контракта с UFC

Ирландец заявил, что готов вернуться после пятилетнего перерыва

Стрикленд сравнил бывшего чемпиона UFC с "похотливым гоблином"
25 Мая 18:58
ММА

Стрикленд сравнил бывшего чемпиона UFC с "похотливым гоблином"

Чемпион UFC вновь устроил скандальный выпад в адрес грузинского бойца
UFC нашел замену бою Веттори - Наурдиев для турнира в Баку – ОБЗОР İDMAN.BİZ
25 Мая 15:59
ММА

UFC нашел замену бою Веттори - Наурдиев для турнира в Баку – ОБЗОР İDMAN.BİZ

По данным инсайдера, в кард турнира добавлена новая пара в полулегком весе

Самое читаемое

Шакира выпустила клип к ЧМ-2026 с участием Месси, Холанда и Мбаппе
24 Мая 10:07
ЧМ-2026

Шакира выпустила клип к ЧМ-2026 с участием Месси, Холанда и Мбаппе - ВИДЕО

Аргентинец в начале видео заявил: "Шакира, мы готовы!"
"Ювентус" и "Торино" сыграли вничью, "Рома" победила "Верону": состоялись все матчи последнего тура Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Мая 01:54
Мировой футбол

"Ювентус" и "Торино" сыграли вничью, "Рома" победила "Верону": состоялись все матчи последнего тура Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Ювентус" остался без ЛЧ
Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ
12:12
Зимние виды спорта

Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сын Евгения Плющенко, сменивший спортивное гражданство на азербайджанское, регулярно оказывается в центре внимания, хотя его спортивные результаты пока выглядят неоднозначно

Параплан столкнулся с самолетом: спортсменка чудом выжила - ВИДЕО
25 Мая 13:08
Другое

Параплан столкнулся с самолетом: спортсменка чудом выжила - ВИДЕО

44-летняя женщина сумела спастись с помощью запасного парашюта