Сможет ли Физиев победить Торреса? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

27 июня на Национальной арене гимнастики состоится большое событие, участники которого находятся в предвкушении действа. А встреча в главном поединке вечера Рафаэля Физиева и Мануэля Торреса только придает дополнительную интригу мероприятию.

Как сообщает İdman.Biz, турнир вызывает большой интерес и среди экспертов, и аналитиков. Многие считают его важным событием не только для Азербайджана, но и для всего региона Кавказа. Ведь UFC подписал соглашение о проведении турниров в Баку до 2028 года, что говорит о долгосрочных планах организации.

Главной фигурой мероприятия будет Р.Физиев. Для него это фактически домашний турнир. Многие специалисты называют бой с мексиканцем Торресом одним из самых важных в карьере Рафаэля. После серии поражений от топовых соперников ему необходимо побеждать, чтобы вернуться в элиту легкого веса UFC.

Многие аналитики отмечают, что это, возможно, самый важный бой Физиева за последние несколько лет. Еще в прошлом октябре он должен был выйти на главный бой против бывшего чемпиона организации Чарльза Оливейры, однако снялся с поединка из-за травмы колена. И теперь ему необходимо побеждать, чтобы вернуться в элиту легкого веса UFC.

MMA Fighting называет Торреса "опасным восходящим талантом", а сам бой - серьезным испытанием для хозяина канваса. Эксперты считают мексиканца одним из самых опасных андердогов UFC. Практически все его последние победы были одержаны досрочно в первом раунде. Поэтому многие склоняются к тому, что это очень неудобный соперник для Физиева из-за агрессивного стиля и нокаутирующей мощи.

В то же время, в официальных промо-материалах UFC Рафаэля продолжают называть одним из самых техничных ударников организации. В недавнем ролике UFC о нем говорят как об "одном из лучших, самых техничных и быстрых ударников" дивизиона.

Вторым по значимости поединком карда станет противостояние Шары Магомедова и Мишеля Перейры. Многие эксперты уже называют его потенциально самым зрелищным поединком вечера. Оба спортсмена известны эффектными нокаутами и нестандартной техникой. Sherdog отмечает, что этот бой может затмить даже главную встречу турнира по уровню зрелищности.

Помимо этого, некоторые специалисты с сожалением восприняли новость о снятии бывшего претендента на титул UFC Марвина Веттори из-за перелома ребра. Его бой с Исмаилом Наурдиевым обещал стать одним из самых захватывающих. А вслед за итальянцем шведский полусредневес Андреас Густафссон также вынужден пропустить турнир из-за серьезных проблем с сердцем.

Ну, а если возвращаться к главному бою вечера, то среди экспертов сейчас наиболее популярный прогноз звучит так: если Физиев сможет выдержать стартовый натиск Торреса, его техника и опыт должны принести победу. Если же бой превратится в раннюю перестрелку, у мексиканца есть хорошие шансы на сенсацию. Такого мнения придерживается MMA Fighting.

Что ж, посмотрим...