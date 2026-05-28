Илия Топурия захотел провести бой с Шакуром Стивенсоном

Непобежденный 29-летний действующий обладатель титула UFC в легком весе испано-грузин Илия Топурия рассказал, что ему хотелось бы провести поединок против не имеющего поражений чемпиона мира по версиям WBO и The Ring в первом полусреднем весе американца Шакура Стивенсона.

"Шакур Стивенсон — хороший боец, единственный его недостаток — он слишком много несет дерьма. Он меня недолюбливает. Честно говоря, я действительно чувствую, что могу заняться боксом и сразиться с лучшими боксерами мира. Это не мечта, но, если это случится, я буду рад, особенно если это будет бой с кем-то вроде Шакура Стивенсона, который слишком много говорит. Это будет здорово", — заявил Топурия.