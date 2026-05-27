27 Мая 2026
Топурия составил идеального бойца UFC

27 Мая 2026 20:06
Непобежденный 29-летний действующий обладатель титула UFC в легком весе испано-грузин Илия Топурия составил идеального бойца UFC в интервью на YouTube-канале VicBlends, сообщает İdman.Biz.

Идеальный боец UFC, по мнению Топурии:

Ударная техника — Джон Джонс.
Бойцовский IQ — Джон Джонс.
Грэпплинг — Чарльз Оливейра и Демиан Майя.
Выносливость — Мераб Двалишвили.
Бокс — Даррен Тилл, Конор Макгрегор, Петр Ян и Илия Топурия.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.

