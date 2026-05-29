29 Мая 2026 07:20
Дастин Порье готов к четвертому бою с Конором Макгрегором

Бывший временный чемпион UFC в легком весе американец Дастин Порье выразил готовность провести четвертый поединок с 37-летним легендарным ирландским атлетом и первым двойным чемпионом в истории промоушена Конором Макгрегором, сообщает İdman.Biz.

"Если бы это было реалистично и из UFC позвонили бы мне и сказали: "Эй, как насчет четвертого боя с Конором?", я бы, вероятно, вернулся в антидопинговый протокол и снова получил лицензию, да", — сказал Порье на YouTube-канале WEIGHING IN.

Первый бой между Конором и Дастином состоялся в 2014-м, где ирландец победил нокаутом. Реванш прошел в январе 2021 года и завершился уже победой Порье техническим нокаутом. В июле того же года состоялся третий поединок, но завершился в первом раунде, так как Макгрегор получил перелом ноги.

