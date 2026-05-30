Пентагон привлекает военных к турниру UFC в Белом доме

30 Мая 2026 09:13
Министерство обороны США привлекает сотни военнослужащих для участия в турнире UFC, который пройдет на территории Белого дома.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Washington Post, мероприятие организуется в рамках празднования 250-летия США при участии президента Дональда Трампа.

По информации источника, предпочтение отдается младшим офицерам и солдатам. При этом расходы на дорогу и проживание военнослужащие должны покрывать самостоятельно.

В одном из внутренних документов ВВС США говорится, что кандидаты обязаны соответствовать нормативам физической подготовки и требованиям по соотношению роста и объема талии. Также участникам предписано прибыть в парадной форме с коротким рукавом.

Ранее сообщалось, что UFC планирует провести турнир на лужайке Белого дома летом 2026 года.

İdman.Biz
