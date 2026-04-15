15 Апреля 2026 00:00
Компани заявил, что "Бавария" готова к лучшей версии "Реала" в ответном матче и верит в победу

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани, отвечая на вопрос о вере "Реала" в очередной камбэк, отметил, что мюнхенская команда тоже способна на невероятное.

15 апреля "Бавария" и "Реал" проведут ответный матч в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась в пользу мюнхенцев со счетом 2:1, сообщает İdman.Biz.

"Мы готовимся к лучшей версии "Реала", которую видели в матче против "Манчестер Сити". Их недавние результаты не отражают того таланта, которым они обладают. Они все еще одна из лучших команд Европы. Но что насчет истории "Барселоны", "Атлетико", "Ливерпуля", "Баварии", "Арсенала"? Каждый может рассказать историю о том, как они совершили что-то невероятное. Как и мы!" — цитирует Компани Bayern&Germany.

По словам специалиста, "Бавария" знает, как доставить сливочным неприятности.

"Я твердо верю, что мы можем победить. Мы можем поговорить обо всем остальном потом, но до тех пор я отказываюсь это обсуждать", — добавил он.

Новости по теме

Беллингем - о слухах о неспортивном образе жизни: "Это все чушь"
00:28
Мировой футбол

Беллингем - о слухах о неспортивном образе жизни: "Это все чушь"

В 32 матчах нынешнего клубного сезона Беллингем забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи
Фермин Лопес сломал нос в матче с "Атлетико"
00:10
Мировой футбол

Фермин Лопес сломал нос в матче с "Атлетико"

Зрелище не для слабонервных...
Травмированный Рафинья обратился к "Барселоне" перед ответным матчем ЛЧ с "Атлетико"
14 Апреля 22:48
Мировой футбол

Травмированный Рафинья обратился к "Барселоне" перед ответным матчем ЛЧ с "Атлетико"

Бразилец не сможет помочь своей команде в ответном четвертьфинальном матче
Хавьер Маскерано покинул пост главного тренера "Интер Майами"
14 Апреля 21:38
Мировой футбол

Хавьер Маскерано покинул пост главного тренера "Интер Майами"

Под его руководством команда выиграла Кубок МЛС
"Реал" продаст 50% прав на форварда основной команды в летнее окно - СМИ
14 Апреля 21:22
Мировой футбол

"Реал" продаст 50% прав на форварда основной команды в летнее окно - СМИ

В текущем сезоне Гарсия принял участие в 33 матчах за мадридский "Реал"
"Наполи" хочет исключить Лукаку из заявки после встречи с Конте и продать летом
14 Апреля 20:50
Мировой футбол

"Наполи" хочет исключить Лукаку из заявки после встречи с Конте и продать летом

В текущем сезоне Лукаку принял участие в семи матчах за "Наполи" во всех турнирах

Самое читаемое

Рафинья поддержит "Барселону" в матче с "Атлетико"
14 Апреля 02:10
Мировой футбол

Рафинья поддержит "Барселону" в матче с "Атлетико"

Бразилец приедет в Мадрид, но не сможет сыграть из-за травмы

Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
12 Апреля 13:15
Гимнастика

Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ВИДЕО

Тренер сборной Азербайджана оценил выступление команды на чемпионате Европы
Итоги Азербайджана на Евро: две медали в тамблиге и финалы в батуте – İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
12 Апреля 22:34
Гимнастика

Итоги Азербайджана на Евро: две медали в тамблиге и финалы в батуте – İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ

Репортаж с последних двух дней чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойному мини-батуту и тамблингу
"Атлетико" проиграл "Севилье" в Ла Лиге - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
12 Апреля 01:14
Мировой футбол

"Атлетико" проиграл "Севилье" в Ла Лиге - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

И потерпел третье поражение подряд