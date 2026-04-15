Компани заявил, что "Бавария" готова к лучшей версии "Реала" в ответном матче и верит в победу

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани, отвечая на вопрос о вере "Реала" в очередной камбэк, отметил, что мюнхенская команда тоже способна на невероятное.

15 апреля "Бавария" и "Реал" проведут ответный матч в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась в пользу мюнхенцев со счетом 2:1, сообщает İdman.Biz.

"Мы готовимся к лучшей версии "Реала", которую видели в матче против "Манчестер Сити". Их недавние результаты не отражают того таланта, которым они обладают. Они все еще одна из лучших команд Европы. Но что насчет истории "Барселоны", "Атлетико", "Ливерпуля", "Баварии", "Арсенала"? Каждый может рассказать историю о том, как они совершили что-то невероятное. Как и мы!" — цитирует Компани Bayern&Germany.

По словам специалиста, "Бавария" знает, как доставить сливочным неприятности.

"Я твердо верю, что мы можем победить. Мы можем поговорить обо всем остальном потом, но до тех пор я отказываюсь это обсуждать", — добавил он.