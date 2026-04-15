Беллингем - о слухах о неспортивном образе жизни: "Это все чушь"

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с "Баварией" оценил слухи о своем якобы неспортивном поведении за пределами поля.

"Вроде я уже об этом говорил: нельзя смешивать свою частную жизнь с карьерой. Появилась информация, которая не соответствует действительности, будто бы я много выпивал и слишком часто ходил по разным заведениям. Ничто из этого не является правдой. Каждый день я сохраняю профессионализм, все остальное — чушь", — приводит слова Беллингема İdman.Biz со ссылкой на Madrid Universal.

В 32 матчах нынешнего клубного сезона Беллингем забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи.