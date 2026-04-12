Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ВИДЕО

12 Апреля 2026
RU

Гимнастика
Новости
40
Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ

Сборная Азербайджана по прыжкам на батуте заняла четвертое место на проходящем в португальском городе Портимао чемпионате Европы по батутной гимнастике.

Тренер сборной Азербайджана Хафиз Рзаев поделился с İdman.Biz своими впечатлениями.

"Это первое выступление наших батутистов на чемпионатах Европы среди взрослых в командном первенстве. И с первой попытки занять четвертое место - это большой успех, ведь все команды хотят хотя бы попасть в финальную часть турнира.

Думаю, что на следующем чемпионате мы выступим еще лучше. Сначала мы завоевали лицензию для участия в Олимпийских играх в Париже. Теперь попали в квартет сильнейших - это говорит о том, что этот вид спорта в Азербайджане развивается и у него есть будущее", - добавил специалист.

Вюгар Вюгарлы
İdman.Biz
Тэги:

Самое читаемое

