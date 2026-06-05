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В Баку стартует Кубок мира по акробатике и аэробике

Гимнастика
Новости
5 Июня 2026 12:26
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В Баку стартует Кубок мира по акробатике и аэробике

Сегодня в Баку стартует Кубок мира по акробатической и аэробной гимнастике.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования пройдут с 5 по 7 июня на Национальной гимнастической арене с участием азербайджанских спортсменов.

В турнире по акробатической гимнастике выступят представители Азербайджана, Австралии, Беларуси, Болгарии, Эстонии, Грузии, Казахстана, Польши, России, Испании и Украины.

В составе сборной Азербайджана в соревнованиях примут участие семь спортсменов. За медали поборются мужские пары Даниэль Аббасов - Мурад Рафиев и Сеймур Джафаров - Расул Сеидли, а также женская группа в составе Анахиты Башири, Захры Рашидовой и Назрин Зейниевой.

В Кубке мира по аэробной гимнастике наряду с Азербайджаном выступят спортсмены из Алжира, Болгарии, Италии, России, Турции и Украины.

Соревнования на Национальной гимнастической арене пройдут под знаком музыки, ритма, синхронности и высокой физической подготовки. Азербайджанские гимнасты постараются добиться успешных результатов перед своими болельщиками.

İdman.Biz
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