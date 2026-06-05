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Нурлана Мамедзаде: “Надеемся, что наши гимнасты достойно выступят на родной арене”

Гимнастика
Новости
5 Июня 2026 17:14
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Нурлана Мамедзаде: “Надеемся, что наши гимнасты достойно выступят на родной арене”

“Надеемся, что наши спортсмены как в акробатической, так и в аэробной гимнастике успешно выступят и достойно представят свои программы на родной арене”.

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявила генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде, комментируя проходящий на Национальной гимнастической арене этап Кубка мира по акробатике и аэробике.

По ее словам, азербайджанские спортсмены в этих дисциплинах обладают большим международным опытом:

“Как известно, в акробатической гимнастике у нас есть чемпионы и призеры чемпионатов мира. В аэробике также выступают спортсмены, добивавшиеся высоких результатов на международных турнирах”.

Она подчеркнула, что параллельно с этапом Кубка мира, в котором участвуют взрослые атлеты, проходит международный турнир для юниоров и молодежи.

“Международный турнир организован для того, чтобы наши юные спортсмены смогли почувствовать атмосферу крупных стартов и получить дополнительный соревновательный опыт”, – сказала генеральный секретарь.

Мамедзаде напомнила, что впервые Кубок мира по акробатической гимнастике прошел в Азербайджане в 2018 году. После этого страна вновь принимала данные соревнования, а Кубок мира по аэробной гимнастике проводится в Азербайджане впервые.

“Проведение сразу нескольких видов гимнастики в рамках одного турнира создает особую атмосферу и становится новым опытом не только для спортсменов, но и для тренеров и судей”, – добавила она.

Отметим, что соревнования продлятся три дня. В течение первых двух дней будут проходить квалификационные выступления, а в воскресенье состоятся финалы. В этапе Кубка мира по акробатической гимнастике участвуют более 150 спортсменов, а по аэробике – около 100. Они представляют 14 стран.

Лейла Эминова
İdman.Biz
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