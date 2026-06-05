5 Июня 2026
RU

Акробат Мурад Рафиев: “Хотим получить преимущество над соперниками” - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ - ВИДЕО

Гимнастика
Новости
5 Июня 2026 17:34
9
Акробат Мурад Рафиев: “Хотим получить преимущество над соперниками” - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

“Сегодня будем выступать с балансовой программой. Наша задача – набрать максимально высокий балл в этом упражнении и получить преимущество над соперниками”.

Как сообщает İdman.Biz, об этом перед выходом на ковер Национальной гимнастической арены, где проходит этап Кубка мира по акробатике и аэробике, заявил азербайджанский акробат Мурад Рафиев. Спортсмен выступает в паре с Даниэлем Аббасовым.

По словам атлета, их пара рассчитывает показать хороший результат на турнире.

“Это не первые соревнования, которые проходят в родных стенах. До этого на Кубке мира мы завоевали “золото”. Считаем, что хорошо подготовились. Впечатления отличные. Турнир проходит на высоком уровне. Нам предстоит выступление, поэтому немного волнуемся. Соперники очень сильны. Среди них есть спортсмены из Беларуси, России, Казахстана, а также другая пара из Азербайджана. Надеемся, что наши сокомандники тоже хорошо выступят”, – сказал Рафиев.

Лейла Эминова
İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Нурлана Мамедзаде: “Надеемся, что наши гимнасты достойно выступят на родной арене”
17:14
Гимнастика

Нурлана Мамедзаде: “Надеемся, что наши гимнасты достойно выступят на родной арене”

Генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана поделилась ожиданиями от этапа Кубка мира по акробатике и аэробике, проходящем в Баку

Азербайджанская экс-гимнастка Зейнаб Джавадлы задержана в Дубае
13:21
Другое

Азербайджанская экс-гимнастка Зейнаб Джавадлы задержана в Дубае

Причиной стала продолжающаяся судебная тяжба об опеке над тремя детьми

В Баку стартует Кубок мира по акробатике и аэробике - ФОТО/ВИДЕО
12:26
Гимнастика

В Баку стартует Кубок мира по акробатике и аэробике - ФОТО/ВИДЕО

Азербайджанские спортсмены поборются за медали на домашней арене

Переход Плющенко-младшего в сборную Азербайджана оказался под угрозой срыва – ОБЗОР İDMAN.BİZ
4 Июня 17:06
Гимнастика

Переход Плющенко-младшего в сборную Азербайджана оказался под угрозой срыва – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Новые правила ISU сделали ключевым не только открепление от прежней национальной федерации

Генконсульство Азербайджана в Дубае начало проверку информации по делу Зейнаб Джавадлы
4 Июня 16:09
Другое

Генконсульство Азербайджана в Дубае начало проверку информации по делу Зейнаб Джавадлы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Дипломатическое представительство взаимодействует с правоохранительными органами ОАЭ

Баку принимает Кубок мира по акробатике и аэробике
3 Июня 16:05
Гимнастика

Баку принимает Кубок мира по акробатике и аэробике

Через несколько дней в столице стартуют важные международные соревнования

Самое читаемое

УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций
3 Июня 14:23
Мировой футбол

УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций

Азербайджанский клуб не допущен к участию в Лиге конференций сезона-2026/2027

Сборная Азербайджана - двукратный чемпион Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО
4 Июня 23:36
Национальная сборная

Сборная Азербайджана - двукратный чемпион Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Подопечные Эльшада Гулиева обыграли в финале сборную Украины

Финал Евро по мини-футболу: усмирит ли Азербайджан "темную лошадку"? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
4 Июня 15:06
Национальная сборная

Финал Евро по мини-футболу: усмирит ли Азербайджан "темную лошадку"? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Финалисты Евро – Азербайджан и Украина – уже встречались в 2025 году: тогда их матч завершился ничьей, а теперь они разыграют главный трофей континента

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
3 Июня 01:04
Национальная сборная

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

В полуфинале наша сборная встретится с командой Румынии