Акробат Мурад Рафиев: “Хотим получить преимущество над соперниками” - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ - ВИДЕО

“Сегодня будем выступать с балансовой программой. Наша задача – набрать максимально высокий балл в этом упражнении и получить преимущество над соперниками”.

Как сообщает İdman.Biz, об этом перед выходом на ковер Национальной гимнастической арены, где проходит этап Кубка мира по акробатике и аэробике, заявил азербайджанский акробат Мурад Рафиев. Спортсмен выступает в паре с Даниэлем Аббасовым.

По словам атлета, их пара рассчитывает показать хороший результат на турнире.

“Это не первые соревнования, которые проходят в родных стенах. До этого на Кубке мира мы завоевали “золото”. Считаем, что хорошо подготовились. Впечатления отличные. Турнир проходит на высоком уровне. Нам предстоит выступление, поэтому немного волнуемся. Соперники очень сильны. Среди них есть спортсмены из Беларуси, России, Казахстана, а также другая пара из Азербайджана. Надеемся, что наши сокомандники тоже хорошо выступят”, – сказал Рафиев.