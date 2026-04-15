Во Франции вооруженные болельщики ворвались на базу клуба "Реймс"

Французский футбольный клуб "Реймс" сообщил, что вооруженные болельщики ворвались на базу клуба.

Инцидент произошел после матча французской Лиги 2, в котором "Реймс" сыграл вничью с "Лавалем" (2:2), передает İdman.Biz.

"В ночь с пятницы на субботу группа лиц, некоторые в масках и с самодельным оружием, проникли в наш клубный центр, чтобы дождаться возвращения команды из Лаваля. Такие методы абсолютно недопустимы и глубоко шокировали весь клуб.

Уже несколько месяцев, несмотря на готовность клуба к диалогу, мы наблюдаем постоянную эскалацию насильственного и неприемлемого поведения. После матча с "Лавалем" была пересечена красная линия. Чтобы ситуация не вышла из‑под контроля, пришлось вызывать силы правопорядка.

Страсть, которая движет миром футбола, прекрасна. Мы слышим разочарование и недовольство болельщиков, но ничто не может оправдать запугивание, расистские высказывания и угрозы убийством.

Мы считаем своим долгом открыто осудить подобные действия. Клуб инициирует судебные процедуры, чтобы подобные инциденты больше никогда не повторялись. Мы отказываемся преуменьшать их значимость и не намерены рисковать тем, что случится трагедия", — говорится в заявлении.

"Реймс" вылетел из Лиги 1 по итогам прошлого сезона и идет на пятом месте во втором дивизионе после 30 матчей.