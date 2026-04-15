"Манчестер Сити" готовит трансфер звезды "Байера" за 40 млн евро

Футбольный клуб "Манчестер Сити" проявляет интерес к атакующему полузащитнику сборной Алжира и леверкузенского "Байера" Ибрагиме Мазе.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на Флориана Плеттенберга, на текущий момент прямых контактов между клубами не зафиксировано. Руководство "Байера" планирует оставить 20-летнего футболиста в составе команды. Действующее соглашение Мазы с немецким клубом рассчитано до лета 2030 года.

Отметим, что в нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил пять голов и сделал шесть результативных передач. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 40 миллионов евро.